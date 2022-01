USA: plongeon de l'indice Empire State en janvier information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 14:37

(CercleFinance.com) - L'indice 'Empire State' des conditions générales du secteur manufacturier dans la région de New York ressort à -0,7 pour le mois en cours, en chute de 33 points par rapport au précédent, alors que le consensus anticipait une dégradation bien moins forte d'un mois sur l'autre.



Pour rappel, pour cet indice calculé par la Fed de New York, c'est la barre de zéro qui marque la limite entre contraction et expansion des conditions d'activité manufacturière : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



Dans le détail, on peut noter que les nouvelles commandes ont légèrement diminué, tandis que les livraisons sont restées stables. Les délais de livraison ont continué de s'allonger et les commandes en carnet ont augmenté.