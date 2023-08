USA: plongeon de l'indice Empire State en août information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 14:38

(CercleFinance.com) - L'activité du secteur manufacturier de la région de New York chute brutalement ce mois-ci, à en croire l'indice 'Empire State' (calculé par la Fed locale) qui s'établit à -19 contre +1,1 en juillet, alors que le consensus ne l'attendait que très légèrement négatif.



La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les livraisons ont considérablement diminué. Les indicateurs du marché du travail indiquaient des niveaux d'emploi stables, mais une semaine de travail moyenne plus courte.



'Les hausses des prix des intrants et des prix de vente se sont accélérées, et les plans de dépenses en capital se sont quelque peu raffermis. Pour l'avenir, les entreprises sont devenues plus optimistes quant aux perspectives à six mois', ajoute-t-elle.