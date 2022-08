USA: plongeon de l'indice Empire State en août information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 14:37

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la région de New York s'est très fortement dégradée en août, à en croire l'indice 'Empire State' qui a plongé de 42 points pour s'établir à -31,3 ce mois-ci, et alors que les économistes l'attendaient certes en repli, mais toujours en zone positive.



La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les livraisons ont plongé, que les commandes en carnet ont diminué et que les indicateurs du marché du travail ont indiqué une légère hausse de l'emploi, mais une baisse de la semaine de travail moyenne.



'Bien qu'il soit toujours élevé, l'indice des prix payés a baissé et celui des prix reçus est resté stable. Pour l'avenir, les entreprises ne s'attendaient pas à une amélioration importante des conditions commerciales au cours des six prochains mois', poursuit-elle.