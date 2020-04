Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : plongeon de 14,4% des commandes de biens durables Cercle Finance • 24/04/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Le Département du Commerce fait état d'un plongeon de 14,4% des commandes de biens durables aux États-Unis en mars 2020, là où le consensus anticipait un repli de 11%, après une hausse de 1,1% le mois précédent (+1,2% en estimation initiale pour février). Toutefois, en excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, le niveau des commandes de biens durables ne s'est tassé que de 0,2% d'un mois sur l'autre, alors que les économistes attendaient en moyenne un repli de l'ordre de 5%.

