USA Pimco envisage "une hausse de 25 points de base en mars, mai et juin" 2023

(AOF) - Il est " très probable " que le SEP (le résumé des projections économiques) de la Fed soit " à nouveau revu à la hausse " de sorte que la médiane reflète une hausse de taux supplémentaire - ce qui se traduira par " une hausse de 25 points de base en mars, mai et juin, et une fourchette de taux maximale de 5,25%-5,5 % " C'est ce qu'affirme Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord chez Pimco, dans une note publiée ce jour. Bien que les données récentes suggèrent une résilience de l'économie américaine plus forte qu'attendu par bon nombre, elle prévoit toujours "un certain ralentissement".

Fanny Wilding souligne les points suivants concernant les données économiques récentes.

" Une dynamique désinflationniste moins forte d'ici la fin de l'année est une nouvelle assez décevante, même si le taux d'inflation de base en glissement annuel a clairement atteint un pic " estime-t-elle tout d'abord. " La dynamique révisée laisse entrevoir que même si l'inflation est encore susceptible de se modérer, cela pourrait prendre plus de temps ".

Pour elle " les indicateurs d'activité de janvier suggèrent également que l'économie américaine a été plus résiliente lors du changement d'année qu'on ne l'anticipait initialement ". " Les données sur l'emploi de janvier étaient assez solides, même en tenant compte des révisions et des mises à jour " relève l'économiste. Les problèmes d'ajustement saisonnier ont selon elle également pesé sur les ventes au détail en novembre et décembre, car les consommateurs ont fait leurs achats plus tôt que d'habitude. Combiné à " une augmentation du revenu global des personnes âgées due à une indexation du coût de la vie des paiements de la sécurité sociale en janvier ", entraînera " un rebond notable des ventes ".

L'analyste considère enfin que " les conditions financières sont encore tendues par rapport aux normes historiques ", et que " d'autres statistiques de la Fed suggèrent que les banques resserrent les conditions de crédit pratiquement partout " : les consommateurs américains " ne font pas d'économies en termes réels, puisque les revenus globaux réels sont toujours inférieurs de 2 % à leur tendance pré-pandémique, alors que la consommation réelle est supérieure de 2 % ", une tendance qui n'est " pas durable à moyen terme ".