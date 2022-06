Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: petite hausse des promesses de vente en mai information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 16:54









(CercleFinance.com) - Les promesses de vente dans l'immobilier américain ont augmenté de 0,7% en mai par rapport au mois d'avril, a annoncé lundi la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



La statistique a surtout été portée par une envolée de 15,4% des promesses de vente dans le nord-est du pays, une progression qui s'est également accompagnée de taux de croissance à deux chiffres dans le sud et l'ouest du pays.



Les promesses de ventes ont en revanche chuté de 8,8% dans le Midwest.



Pour Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR, la hausse du mois de mai ne doit pas éclipser le fait que le marché immobilier américain est aujourd'hui dans une phase de 'transition'.



D'une année sur l'autre, la statistique ressort d'ailleurs en repli de 13,6%, un recul que la NAR attribue à la remontée des taux d'emprunt immobilier sur fond de resserrement monétaire aux Etats-Unis.



Le baromètre des promesses de ventes est considéré comme un indicateur avancé du marché immobilier dans la mesure où les promesses de vente se concrétisent sous la forme de ventes fermes quelques mois plus tard.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.