USA: petite hausse de la confiance des ménages du Michigan

(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'est bien améliorée au mois de septembre, mais à un rythme moins marqué que précédemment estimé, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Son indice de confiance ressort finalement à 58,6, un niveau bien inférieur à la première estimation (59,5), mais encore supérieur au niveau de 58,2 qui avait été atteint en août.



La composante du jugement des ménages interrogés sur la situation actuelle s'est améliorée à 59,7, contre 58,6 le mois dernier, mais la composante de leurs anticipations est restée stable à 58.



Joanne Hsu, l'auteure de l'enquête, met en avant le repli continu de l'indice de confiance au cours des six derniers mois, un phénomène qu'elle attribue à l'impact de la récente remontée de l'inflation, qui touche désormais même les foyers les plus privilégiés, souligne-t-elle.



Les anticipations d'inflation des ménages à un horizon d'an se sont toutefois tassées à 4,7% en septembre, soit leur plus bas niveau en un an.





