USA/Nvidia-Jensen Huang sera auditionné par le Congrès le 1er décembre

L'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a accepté d'être auditionné le 1er décembre devant plusieurs commissions de la Chambre des représentants des États-Unis, a indiqué mardi la commission des Affaires étrangères de la chambre.

Jensen Huang a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia jeudi dernier à la suite d'informations faisant état de relations extraconjugales, dont l'une impliquant une espionne chinoise présumée.

Le directeur juridique de Nvidia, Tim Teter, comparaîtra devant les mêmes commissions de la Chambre des représentants le 2 décembre. On ignore pour l'instant si Jensen Huange et Tim Teter se présenteront en personne ou s'exprimeront à distance.

Les auditions se dérouleront devant la commission des Affaires étrangères, la commission spéciale sur le Parti communiste chinois et la commission du Renseignement, précise la Chambre des représentants dans un communiqué.

"Nous sommes impatients d’entendre Jensen Huang et Tim Teter s’exprimer sur leur rôle dans une éventuelle atteinte à notre sécurité nationale", ont déclaré dans un communiqué les présidents républicains de ces commissions, Brian Mast, John Moolenaar et Rick Crawford.

(Rédigé par Alexandra Alper et Katharine Jackson ; version française Etienne Breban)