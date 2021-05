Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : nouvelle hausse des prix de l'immobilier Cercle Finance • 25/05/2021 à 15:52









(CercleFinance.com) - Les prix des maisons individuelles ont augmenté en glissement annuel en mars, confirmant la bonne orientation du marché de l'immobilier aux Etats-Unis. L'indice S&P Corelogic Case-Shiller mesurant les prix des logements dans les 20 plus grandes zones urbaines américaines a encore grimpé de 13,3% en mars après un gain de 11,9% en février et un consensus qui donnait une progression de 12,6%. Phoenix, San Diego et Seattle revendiquent comme souvent les hausses les plus marquées de la statistique, avec des progressions de respectivement 20%, 19,1% et 18,3% sur les 12 derniers mois. 'Ces chiffres sont cohérents avec l'hypothèse selon laquelle l'épidémie de Covid a encouragé les acquéreurs à se déplacer de leurs appartements en ville vers des maisons en banlieue', explique Craig J. Lazzara, directeur de la stratégie de l'investissement indiciel chez S&P DJI. Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des chiffres des ventes de logements neufs, qui seront publiés d'ici quelques instants.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.