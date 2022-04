Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: nouvelle hausse des indicateurs avancés en mars information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Les indicateurs avancés ont de nouveau progressé au mois de mars, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce jeudi.



Après un gain de 0,6% en février, l'indice du centre de recherche est ressorti en hausse de 0,3% à 119,8 le mois dernier, conformément aux anticipations des économistes.



Malgré la guerre en Ukraine, le haut niveau actuel de l'indice conduit l'organisation patronale à anticiper une croissance de 3% aux Etats-Unis cette année, certes inférieure aux 5,6% enregistrés l'an dernier, mais supérieure aux tendances qui prévalaient avant l'épidémie de Covid.



Le Conference Board met néanmoins en garde contre toute une série de risques, allant des disruptions rencontrées au niveau de la chaîne logistique aux tensions inflationnistes, en passant par le resserrement monétaire et la pénurie de main d'oeuvre.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance.