USA: nouvelle hausse des commandes de biens durables

(CercleFinance.com) - Les commandes de biens durables ont de nouveau progressé en septembre aux Etats-Unis, dernier signe en date de la bonne résistance de l'économie américaine.



Le Département du Commerce a fait état jeudi d'une progression de 0,4% des commandes de biens d'équipement le mois dernier, après un gain de 0,2% au mois d'août.



Ce chiffre est parfaitement conforme aux attentes des économistes.



Les commandes de biens durables hors aéronautique, un indicateur pouvant être considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, ont augmenté de 0,5%.



Hors défense, ces nouvelles commandes d'inscrivent en hausse de 1,4%.



Les livraisons de biens durables ont pour leur part progressé de 0,3% en octobre, après un gain de 1,3% le mois précédent.





