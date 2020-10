Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Nouvelle étape en vue de la reprise des vols du Boeing 737 MAX Reuters • 06/10/2020 à 23:04









WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - L'administration fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis a publié mardi un projet de rapport sur une révision des procédures de formation des pilotes de Boeing 737 MAX BA.N , une étape importante en vue d'une levée de l'interdiction de vol de cet appareil, impliqué dans deux catastrophes aériennes. La FAA va recueillir les commentaires jusqu'au 2 novembre avant de valider son rapport. Ce document ajoute de nouvelles formations pour la manipulation d'un système antidécrochage dont le mode de fonctionnement est lié à deux catastrophes ayant fait au total 346 morts. A la suite de ces catastrophes, le 737 MAX a été interdit de vol depuis mars 2019. (David Shepardson version française Bertrand Boucey)

