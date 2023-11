Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: nouvelle baisse des prix producteurs en octobre information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 14:48









(CercleFinance.com) - Les prix à la production sont repartis à la baisse aux Etats-Unis au mois d'octobre pour accuser leur plus forte diminution depuis avril 2020.



Après une hausse de 0,4% den septembre, l'indice des prix à la production (PPI) a diminué de 0,5% le mois dernier, a annoncé mercredi le Département du Travail.



Au recul des prix de l'essence s'est ajouté l'effet du repli des loyers des commerçants, deux éléments qui ont plus que compensé le renchérissement de certains produits comme les composants chimiques.



Sur un an, la hausse de l'indice PPI ressort à 1,3%, contre 2,2%, confirmant la tendance à la désinflation observée ces derniers mois.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.