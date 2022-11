Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: nouvelle baisse des prix à l'import information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 14:43









(CercleFinance.com) - Les prix à l'importation ont subi en octobre leur quatrième repli d'affilée sur fond de chute des prix des produits pétroliers et de vigueur du dollar, qui limite les effets de l'inflation importée.



Le Département du Travail a annoncé jeudi que les prix à l'import avaient baissé de 0,2% le mois dernier, après un recul de 1,1% en septembre, 1,2% en août et 1,4% en juillet.



Sur 12 mois, les prix à l'importation affichent une hausse de 4,2%, le taux annuel le plus faible enregistré pour cette statistique depuis début 2021.



Les prix des carburants et lubrifiants importés ont baissé de 1,3% en octobre après des reculs de 7% en septembre, -8,4% en août et -6,9% en juillet.



Les prix des produits alimentaires importés ont également diminué, de 0,8% en octobre, après avoir augmenté de 0,4% en septembre.



Les prix à l'exportation ont quant à eux baissé de 0,3% le mois dernier, après une hausse de 1,5% en septembre. En rythme annuel, ils augmentent encore de 6,9%.





