USA: nouvelle baisse de l'indice des indicateurs avancés

(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés a reculé pour le cinquième mois consécutif en juillet, a annoncé jeudi le Conference Board, une série baissière qui renforce les risques d'une récession au cours des prochains mois.



Cet indice dit 'précurseur' a diminué de 0,4% à 116,6 le mois dernier, après s'être déjà replié de 0,7% en juin.



'Le pessimisme des consommateurs et la volatilité du marché boursier, tout comme le ralentissement du marché de l'emploi, de la construction résidentielle et des commandes à l'industrie laissent penser que la faiblesse de l'activité va s'intensifier et se propager plus largement au reste de l'économie américaine', prédit Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



Pour l'organisation patronale, la croissance américaine devrait ainsi connaître un coup d'arrêt au troisième trimestre, avant d'entrer dans une récession courte et modérée à la fin 2022, ou au début 2023.





