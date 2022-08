Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: nouveau repli du PMI manufacturier en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - L'expansion du secteur manufacturier américain a encore ralenti en juillet, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui est retombé à 52,2 contre 52,7 en juin, se maintenant ainsi à un plus bas niveau depuis deux ans.



Les enquêteurs soulignent que la production manufacturière s'est contractée avec un affaiblissement des conditions de la demande, tandis que les nouvelles commandes ont connu leur plus forte diminution depuis plus de deux ans.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.