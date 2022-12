Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: nouveau repli des ventes de logements anciens information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - Les ventes dans l'immobilier ancien ont baissé plus que prévu aux Etats-Unis au mois de novembre, a annoncé mercredi la fédération nationale des agents immobiliers (NAR), dernier signe en date de la faiblesse du marché immobilier américain.



Les ventes de logements existants ont reculé pour le dixième mois consécutif en signant le mois dernier un repli de 7,7% par rapport au mois d'octobre, à 4,09 millions d'unités.



Les économistes les anticipaient autour de 4,20 millions.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à novembre 2021, les reventes de logements s'inscrivent en baisse de 35,4%.



Si le prix médian des biens a continué d'augmenter en progressant de 3,5% à 370.700 dollars, Lawrence Yun, chef économiste de la NAR, évoque un marché de l'immobilier qui est resté 'figé' au mois de novembre, la rapide remontée des taux d'intérêt étant venue s'ajouter au manque de disponibilité de biens à vendre.





