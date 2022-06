Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: nouveau repli des ventes de logements anciens information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - Les ventes de logements anciens ont poursuivi leur baisse en mai, alignant un quatrième mois consécutif de repli qui confirme que l'économie américaine est actuellement en perte de vitesse.



Les reventes de logements ont en effet reculé de 3,4% le mois dernier par rapport à avril, à 5,41 millions d'unités en rythme annualisé, selon des chiffres publiés par la 'National Association of Realtors' (NAR), la fédération américaine des agents immobiliers.



D'une année sur l'autre, la statistique ressort en baisse de 8,6%.



Le prix moyen des transactions a continué à augmenter, pour ressortir à 407.600 dollars (+14,8% d'une année sur l'autre), s'établissant pour la première fois au-dessus du seuil des 400.000 dollars.



La NAR fait remarquer que les biens sont restés sur le marché pendant une durée moyenne de 16 jours le mois dernier, contre 17 jours en avril 2022 et en mai 2021.





