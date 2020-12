Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : nouveau repli des promesses de ventes de logements Cercle Finance • 30/12/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Les promesses de vente immobilières ont baissé en novembre aux Etats-Unis, alignant un troisième mois de repli d'affilée. La Fédération nationale des agents immobiliers (NAR) a fait état mercredi d'une baisse de 2,6% de son indice basé sur les promesses signées le mois dernier, à 25,7 points. Lawrence Yun, l'économiste de la NAR, attribue ce nouveau repli à la pénurie de biens et à la récente flambée des prix de l'immobilier. 'Le marché est incroyablement rapide cet hiver avec des maisons à vendre qui font l'objet de contrats en moins d'un mois en raison d'une longue file d'acquéreurs souhaitant bénéficier de taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas', explique Yun. Sur un an, les signatures de contrats de vente s'inscrivent toutefois en hausse de 16,4%.

