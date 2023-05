Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: nouveau repli de l'indice des indicateurs avancés information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en avril pour le 13e mois consécutif, a annoncé aujourd'hui le Conference Board.



L'indice cède 0,6% en avril, après une baisse de 1,2% en mars. Entre octobre 22 et avril 23, l'indice a reculé de 4,4%, un recul qui a donc tendance a s'accéléré, puisque son repli s'était limité à 3.8% sur la période de six mois précédente (avril-octobre 22).



Pour Justyna Zabinska-La Monica, directrice principale en charge des indicateurs du cycle économique au sein Conference Board, ce recul témoigne d'une détérioration des perspectives économiques.



' Il est important de noter que le LEI continue de mettre en garde contre un ralentissement économique cette année. Le Conference Board prévoit une contraction de l'activité économique à partir du deuxième trimestre menant à une légère récession d'ici la mi-2023', indique-t-elle.





