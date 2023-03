Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: nouveau recul de l'indice des indicateurs avancés information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en février, a annoncé vendredi le Conference Board, ce qui renforce le scénario d'une récession dans les mois à venir.



Cet indice considéré comme précurseur a reculé pour le 11ème mois consécutif, signant un nouveau repli de 0,3% après sa baisse de 0,3% au mois de janvier, conformément aux anticipations du marché.



Justyna Zabinska-La Monica, économiste au Conference Board, précise que l'indicateur ne tient pas compte des récentes secousses ayant agité les marchés financiers, mais prévient que celles-ci ne manqueront d'avoir un impact sur la statistique au cas où elles devaient se confirmer.



Dans l'immédiat, l'analyste met en avant l'impact de la remontée des taux d'intérêt ainsi que la détérioration du moral des consommateurs, deux phénomènes qu'elle juge susceptibles de pousser l'économie américaine en récession.





