USA: net recul du PMI composite en juin information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur privé américain ralentit sensiblement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 51,2 en estimation flash -un plus bas de cinq mois-, après 53,6 pour le mois de mai.



'Il s'agit de la deuxième plus faible croissance de l'activité depuis juillet 2020, avec une croissance de la production du secteur des services plus faible accompagnée de la première contraction de la production manufacturière en deux ans', précisent les enquêteurs.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.