USA : net recul de l'indice de l'Université du Michigan

(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains est tombé en novembre à un plus bas de presque 10 ans, principalement en raison de la remontée brutale de l'inflation, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. L'indice de confiance du consommateur est revenu ce mois-ci à 67,4 contre contre 66,8 en première estimation et après 71,7 en octobre. 'Ce déclin est dû à la conjugaison d'une remontée rapide de l'inflation couplée à l'absence de politiques fédérales permettant d'en limiter les conséquences sur le budget des ménages', explique Richard Curtin, l'auteur de l'étude. L'économiste évoque un phénomène qui s'étend désormais très largement au sein de l'économie, un consommateur sur quatre estimant qu'elle a affecté son mode de vie en novembre. La composante des anticipations des consommateurs est ainsi revenue à 63,5 contre 67,9 en octobre, tandis que celle des conditions actuelles s'est inscrite à 73,6, bien en-dessous des 77,7 du mois précédent.

