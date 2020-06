Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Navarro revient sur ses déclarations sur l'accord commercial avec la Chine Reuters • 23/06/2020 à 06:02









WASHINGTON, 23 juin (Reuters) - Peter Navarro, conseiller de la Maison blanche pour les dossiers liés au commerce international, a déclaré lundi que l'accord commercial avec la Chine "restait en place", revenant sur ses précédentes déclarations qui annonçaient que le pacte était "terminé". Navarro a ajouté que ses propos avaient été "sortis de leur contexte" après que le président américain, Donald Trump, a tweeté que l'accord avec la Chine était "toujours d'actualité". Les marchés financiers avaient réagi aux premières déclarations de Navarro, les contrats à terme sur actions américaines devenant initialement négatifs et les devises sensibles au risque, y compris le dollar australien, chutant. Ils sont depuis revenus à la normale. (Eric Beech,David Brunnstrom et Lincoln Feast; version française Camille Raynaud)

