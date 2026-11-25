Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 189 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 16 novembre, un chiffre en baisse de 13 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été abaissé de 203 000 à 202 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie à 196 000 en baisse de 1 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 697 000 lors de la semaine au 9 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 95 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.