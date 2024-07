Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: moins d'emplois créés que prévu dans le privé (ADP) information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 14:32









(CercleFinance.com) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 122.000 emplois en juillet, un chiffre inférieur aux attentes, montrent les résultats de l'enquête mensuelle publiée mercredi par le cabinet spécialisé ADP.



Les économistes prévoyaient à titre de comparaison autour de 160.000 créations d'emplois.



Le cabinet de ressources humaines précise que la croissance des salaires a ralenti pour s'établir à 4,8% en juillet d'une année sur l'autre, une décélération qu'il attribue aux efforts déployés par la Fed afin de contrecarrer l'inflation.



'Si l'inflation repart un jour à la hausse, ce ne sera pas à cause de la main d'oeuvre', prévient Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



L'enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du Département du Travail, qui devrait, selon le consensus, marquer un ralentissement des créations de postes, à 160.000 en juillet contre 206.000 en juin.





