USA: moins d'emplois créés qu'attendu en juin

(CercleFinance.com) - La croissance de l'emploi a nettement ralenti en juin aux Etats-Unis, mais le taux de chômage s'est tassé et les hausses salariales ont dépassé les attentes, livrant un tableau toujours contrasté du marché du travail.



Le nombre des emplois créés a été de 209.000 le mois dernier, alors que le marché en attendait 240.000. Par ailleurs, les statistiques de mai et d'avril ont été revues à la baisse, respectivement de 339.000 à 306.000 postes et de 294.000 à 217.000.



Le taux de chômage est quant à lui ressorti à 3,6% en juin, contre 3,7% en mai.



Le revenu horaire moyen a augmenté de 12 cents, soit de 0,4% à près de 33,6 dollars, donnant une revalorisation salariale annuelle de 4,4%.



La donnée mensuelle ressort néanmoins au-delà des attentes, qui prévoyaient une progression de 0,3%.



Les entreprises ont par ailleurs augmenté le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés, pour le porter à 34,4 heures en moyenne contre 34,3 heures en mai.





