USA/Minnesota-Des manifestants font tomber une statue de Christophe Colomb

SAINT PAUL, Minnesota, 11 juin (Reuters) - Un groupe de manifestants ont fait tomber mercredi une statue de l'explorateur italien Christophe Colomb à Saint Paul, au Minnesota, un nouveau monument ciblé dans le cadre du mouvement de contestation contre les discriminations raciales et la brutalité policière après la mort de George Floyd à Minneapolis. La statue d'un peu plus de trois mètres de hauteur, érigée devant le Capitole du Minnesota, a été séparée de son socle en granite par plusieurs dizaines de personnes à l'appel d'un activiste amérindien, Mike Forcia. "C'était la chose à faire et le bon moment pour le faire", a-t-il dit à Reuters. Les activistes amérindiens refusent de longue date de rendre hommage à Christophe Colomb, estimant que ces expéditions en Amérique ont mené à la colonisation et au génocide de leurs ancêtres. Saint Paul est une ville voisine de Minneapolis. Mike Forcia a déclaré avoir été informé par un représentant des forces de l'ordre qu'il pouvait s'attendre à être arrêté dans les prochains jours et inculpé pour destruction D'un bien public. D'après un site internet du Capitole, la statue a été créée par le sculpteur Carlo Brioschi et offerte à la ville en 1931 comme cadeau de la part de la communauté italo-américaine du Minnesota. Deux autres monuments représentant Christophe Colomb, l'un à Richmond en Virginie et l'autre à Boston, avaient été vandalisés quelques heures plus tôt. (Nicholas Pfosi; version française Jean Terzian)

