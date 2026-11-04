USA/MIDTERMS-L'empire d'Elon Musk face à la vague démocrate au Texas

par Aditya Soni

- Si les républicains ont essuyé une défaite cuisante au Texas, qui a élu son premier gouverneur démocrate en trois décennies, l'un des plus grands perdants des élections de mi-mandat pourrait être Elon Musk, dont le nom ne figurait pourtant pas sur les bulletins de vote.

L'homme le plus riche de la planète a dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour soutenir les candidats républicains à travers le pays, et notamment au Texas, qui abrite le siège de son entreprise automobile Tesla, de SpaceX et d'un projet de coentreprise de puces électroniques entre les deux sociétés.

Las, les démocrates ont raflé la majorité dans les deux chambres du Congrès et Gina Hinojosa, élue au Parlement du Texas, a battu le gouverneur sortant républicain Greg Abbott. C'est la première fois depuis 1990 que le Parti démocrate s'empare du poste de gouverneur du Texas.

Pourtant, Elon Musk a appelé à voter en faveur des candidats républicains jusqu'à mardi, jour du scrutin. Le milliardaire va désormais devoir faire face à un parti qu'il n'a cessé de critiquer ces dernières années.

Le plus grand donateur du Grand Old Party a même émis des menaces de représailles le mois dernier après que des démocrates ont envisagé d'ouvrir des enquêtes sur l'empire industriel d'Elon Musk en cas de victoire aux élections de mi-mandat.

Les entreprises de l'homme d'affaires sud-africain voient leur valeur chuter en Bourse, Space X SPCX.O perdant 3,6% vers 16h10 GMT et Tesla TSLA.O 2,8%, les deux titres évoluant nettement moins bien que l'ensemble du marché.

Elon Musk pourrait aussi être confronté à un ralentissement des procédures pour l'ouverture de centres de données, essentielles pour exploiter le marché potentiel de 28.500 milliards de dollars que SpaceX avait mis en avant, en amont de son introduction en bourse.

Les analystes et experts s'attendent à ce que les responsables démocrates renforcent leur contrôle sur de tels projets et poussent pour des moratoires sur leur construction, l'opposition locale s'intensifiant à propos des coûts en énergie.

"Une victoire écrasante des démocrates au Congrès exercerait une pression sur le secteur technologique et pourrait entraîner un durcissement de la réglementation dans le domaine de l'IA, ce qui risquerait de freiner ces chiffres de croissance dignes du Far West que nous voyons quotidiennement et que nous tenons souvent pour acquis", observe Jake Dollarhide, PDG de Longbow Asset Management.

"Musk était le dernier espoir des républicains à l'approche du dénouement. Malheureusement, l'importante injection de fonds qu'il a effectuée pour soutenir les États républicains n'a pas suffi à compenser la hausse des factures d'électricité, des prix à l'épicerie et du prix de l'essence."

Elon Musk s'est aussi attiré les critiques du camp démocrate après les restrictions imposées sur les systèmes de communications satellitaires utilisés par l'armée ukrainienne dans sa guerre contre la Russie et les licenciements massifs qu'il a ordonnés dans la fonction publique lors de son passage à la tête du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE).

L'un de ces élus démocrates, Robert Garcia, le prochain président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, a lancé un message simple à destination des républicains et leurs alliés mardi soir : "Prenez des avocats".

MORATOIRE SUR LES CENTRES DE DONNÉES

Elon Musk entretient déjà des relations tendues avec la prochaine gouverneure du Texas, Gina Hinojosa, et devra faire face au nouveau sénateur démocrate James Talarico. Le patron de Tesla avait massivement investi dans la candidature de son opposant républicain Ken Paxton.

Gina Hinojosa accuse le gouverneur sortant Greg Abbott d'avoir proposé des accords avantageux au milliardaire et a demandé à avoir accès aux échanges de courriels entre les deux hommes.

Elle milite pour la suspension de tout nouveau projet de centre de données jusqu'à ce l'instauration de protections pour les communautés locales et se dit en faveur d'une levée des avantages fiscaux pour les entreprises du secteur.

"L'idée de centres de données dans l'espace me paraît assez attirante désormais", a réagi sur X, Elon Musk, en référence aux ambitions de SpaceX d'établir des centres de données en orbite.

SpaceX cherche à ouvrir de nouveaux centres de données au Texas pour renforcer ses capacités dans l'Intelligence artificielle (IA), lui permettant de louer ses capacités de calcul à des clients comme Anthropic, ce qui a permis à l'entreprise de dégager des bénéfices pour la première fois en tant que compagnie côtée en Bourse.

Le cabinet d'analysé spécialisé dans les semi-conducteurs SemiAnalysis a recensé plus de 9 gigawatts de capacité en projet ou en développement, notamment sur le site de Starbase de SpaceX à Boca China, au Texas.

"Permettez-moi d'être claire, le Texas n'est pas à vendre", a prévenu Gina Hinojosa le mois dernier.

Depuis, Elon Musk a supprimé sa publication appelant ses abonnés à voter pour les républicains.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)