USA: 'matière à réflexion pour la Fed' avec l'emploi (ADSS)

(CercleFinance.com) - Réagissant aux créations de 517.000 postes non agricoles aux Etats-Unis en janvier, performance qu'il qualifie de 'spectaculaire', Srijan Katyal, responsable mondial de la stratégie et des services de trading chez ADSS, y voit 'matière à réflexion pour la Fed'.



'Cela souligne la force de l'économie américaine en ce moment, mais il y aura certainement des questions quant à la durabilité de ce marché de l'emploi', estime-t-il, jugeant la prudence de mise au vu des pertes d'emplois annoncées dans le secteur de la technologie.



Selon Srijan Katyal, la banque centrale américaine 'tiendra compte de ces solides données sur l'emploi pour sa prochaine hausse de taux', pointant qu'un marché de l'emploi solide soutiendra la forte inflation que la Fed a combattue avec des hausses record des taux.



'Même si les pressions salariales se sont atténuées, le marché du travail devrait rester déséquilibré du point de vue de la Fed. Les hausses de taux d'intérêt devraient donc se poursuivre', estime-t-on du côté de Commerzbank.





