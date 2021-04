Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : les ventes de logements neufs bondissent en mars Cercle Finance • 23/04/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Les ventes de logements neufs ont progressé plus fortement que prévu au mois de mars, une statistique qui illustre la solidité actuelle du marché de l'immobilier. Selon les données dévoilées vendredi par le Département du Commerce, ces ventes ont progressé de 20,7% d'un mois sur l'autre pour atteindre un rythme annualisé ajusté de 1.021.000 unités. A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une hausse à 886.000 unités le mois dernier après les conditions météo défavorables qui avaient pesé sur les chiffres de février. Le stock de logements neufs s'établissait à 307.000 à la fin du mois, ce qui représente au rythme actuel des ventes marché une réserve de 3,6 mois. Le prix moyen d'un nouveau logement aux Etats-Unis s'établit actuellement à 397.800 dollars.

