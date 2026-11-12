USA : les ventes de logements anciens inférieures aux attentes

Les ventes de logements anciens ont atteint 3,75 millions d'unités en rythme annuel en mai aux États-Unis. Elles sont inférieures aux attentes (3,89 millions d'unités) après 3,97 millions le mois précédent.
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