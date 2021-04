Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : les ventes dans l'ancien se replient Cercle Finance • 22/04/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - Les ventes dans l'immobilier ancien ont baissé aux Etats-Unis au mois de mars, montrent des chiffres publiés jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). La statistique a diminué de 3,7% par rapport à février, à 6,01 millions, alors que les économistes anticipaient une baisse plus limitée, autour de 6,15 millions d'unités. D'un mois sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à février, les ventes de logements existants s'inscrivent en hausse de 12,3%. La NAR fait par ailleurs remarquer que le prix médian des maisons anciennes a grimpé de 17,2% le mois dernier, soit une hausse record, pour atteindre un plus haut historique de 329.100 dollars. Signe de la grande fermeté du marché, toutes les régions ont signé des taux de croissance à deux chiffres, précise l'organisation dans son communiqué.

