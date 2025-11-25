USA-Les ventes au détail ralentissent plus que prévu en septembre

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont ralenti plus que prévu en septembre d'un mois sur l'autre après une récente série de fortes hausses, montrent les données publiées mardi par le département du Commerce.

Ces ventes ont progressé de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% après une progression de 0,6% en août.

Le rapport, qui devait initialement être publié à la mi-octobre, a été retardé par le "shutdown" de l'administration fédérale.

Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes ont reculé de 0,1%, contre une augmentation de 0,3% prévue par les analystes et après une hausse de 0,6% (révisé) un mois plus tôt.

Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB).

La croissance des ventes au détail s'était accélérée au cours des mois précédents, en partie parce que les consommateurs s'étaient empressés d'acheter des véhicules électriques avant l'expiration de crédits d'impôt à la fin du mois de septembre.

La modération des chiffres en octobre ne modifie probablement pas les attentes des économistes concernant la reprise des dépenses de consommation au troisième trimestre.

