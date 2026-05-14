USA-Les ventes au détail progressent comme attendu en avril

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information fournie par Zonebourse•14.05.2026•14:41•
(Zonebourse.com) La situation technique milite pour un achat du titre FDJ United sur les cours actuels, par l'intermédiaire du turbo CALL Société Générale P92TS qui cote 0.56 EUR. La valeur est actuellement en zone de survente et la proximité du niveau actuellement ...
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Au moins cinq personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées jeudi lors d'une attaque massive de drones et missiles russes sur l'Ukraine, qui a notamment frappé la capitale Kiev, 48H après l'expiration d'une trêve entre Moscou et Kiev. La Russie a ...
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Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient jeudi, alors qu'un nouveau round de pourparlers entre Israël et le Liban doit débuter à Washington: . L'Iran laisse passer des navires chinois par Ormuz L'agence iranienne Tasnim a annoncé ...
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information fournie par AFP Video•14.05.2026•14:27•
Au moins cinq personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées jeudi lors d'une attaque nocturne sur Kiev, alors que la Russie a lancé une attaque massive de drones et missiles sur l'Ukraine 48H après l'expiration d'une trêve.
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