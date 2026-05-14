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USA-Les ventes au détail progressent comme attendu en avril
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 14:37

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en avril conformément aux prévisions, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Elles ont augmenté de 0,5% en avril sur un mois contre une hausse de 1,6% en mars (révisé de +1,7%).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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