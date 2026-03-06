USA-Les ventes au détail ont baissé moins que prévu en janvier

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont baissé de 0,2% d'un mois sur l'autre en janvier, moins que prévu, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,3% après une stagnation en décembre.

Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes ont progressé de 0,3% en janvier, après une stabilité en décembre (révisé de -0,1%) et alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre.

Ces ventes, dites "hors alimentation et énergie" sont celles qui correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut (PIB).

(Rédigé par Augustin Turpin)