Les ventes au détail ont progressé de 0,2% en octobre contre 0,8% le mois précédent, là où le consensus tablait sur 0,2%.
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