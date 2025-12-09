Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's-500 .SPX , tandis que le Nasdaq devrait ouvrir inchangé.

* NVIDIA NVDA.O - Les Etats-Unis vont autoriser Nvidia à exporter ses puces d'intelligence artificielle (IA) de modèle H200 vers la Chine en percevant une redevance pour chaque puce expédiée, a annoncé lundi le président américain Donald Trump.

Selon le locataire de la Maison blanche, la même approche s'appliquerait à d'autres fabricants de puces IA tels que ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et INTEL INTC.O .

L'action Nvidia avance de 2% en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a annoncé mardi avoir lancé une enquête concernant l'utilisation par Google de contenus en ligne des éditeurs et des vidéos YouTube pour entraîner ses propres modèles d'intelligence (AI).

* PEPSI PEP.O a annoncé lundi une révision de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et a déclaré qu'il réduirait de manière agressive ses coûts afin de stimuler la croissance, après plusieurs semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

* ARES MANAGEMENT ARES.N rejoindra l'indice S&P 500 jeudi prochain, a annoncé lundi S&P Dow Jones Indices, remplaçant KELLANOVA K.N , le fabricant des Pringles. L'action Ares Management prend 11,3% en avant-Bourse.

* CAMPBELL'S CPB.O doit publier ses résultats au premier trimestre mardi avant l'ouverture de la Bourse.

* EXXON XOM.N publiera mardi ses perspectives actualisées pour 2030.

