CAC 40
8 055,39
-0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 11:39

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's-500 .SPX , tandis que le Nasdaq devrait ouvrir inchangé.

* NVIDIA NVDA.O - Les Etats-Unis vont autoriser Nvidia à exporter ses puces d'intelligence artificielle (IA) de modèle H200 vers la Chine en percevant une redevance pour chaque puce expédiée, a annoncé lundi le président américain Donald Trump.

Selon le locataire de la Maison blanche, la même approche s'appliquerait à d'autres fabricants de puces IA tels que ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et INTEL INTC.O .

L'action Nvidia avance de 2% en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a annoncé mardi avoir lancé une enquête concernant l'utilisation par Google de contenus en ligne des éditeurs et des vidéos YouTube pour entraîner ses propres modèles d'intelligence (AI).

* PEPSI PEP.O a annoncé lundi une révision de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et a déclaré qu'il réduirait de manière agressive ses coûts afin de stimuler la croissance, après plusieurs semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

* ARES MANAGEMENT ARES.N rejoindra l'indice S&P 500 jeudi prochain, a annoncé lundi S&P Dow Jones Indices, remplaçant KELLANOVA K.N , le fabricant des Pringles. L'action Ares Management prend 11,3% en avant-Bourse.

* CAMPBELL'S CPB.O doit publier ses résultats au premier trimestre mardi avant l'ouverture de la Bourse.

* EXXON XOM.N publiera mardi ses perspectives actualisées pour 2030.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
313,7400 USD NASDAQ -2,34%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
221,1500 USD NASDAQ +1,46%
ARES MGT RG-A
164,310 USD NYSE -0,65%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 739,32 Pts Index Ex -0,45%
EXXON MOBIL
115,990 USD NYSE -0,45%
Gaz naturel
4,91 USD NYMEX 0,00%
INTEL
40,3000 USD NASDAQ -2,68%
KELLANOVA
83,445 USD NYSE +0,38%
NVIDIA
185,5500 USD NASDAQ +1,72%
PEPSICO
145,6300 USD NASDAQ +0,42%
Pétrole Brent
62,74 USD Ice Europ +0,34%
Pétrole WTI
59,12 USD Ice Europ +0,48%
S&P 500 INDEX
6 846,51 Pts CBOE -0,35%
THE CAMPBELL'S
30,0900 USD NASDAQ +1,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

