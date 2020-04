Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 15/04/2020 à 12:08









PARIS, 15 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N et GOLDMAN SACHS GS.N publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street. * Le Trésor américain a annoncé mardi avoir conclu un accord de principe avec les principales COMPAGNIES AÉRIENNES sur un plan de sauvetage de 25 milliards de dollars (22,9 milliards d'euros) face à la crise du coronavirus. * TESLA TSLA.O - Les immatriculations de véhicules du constructeur américain en Chine ont plus que quadruplé en mars à 12.709 contre 2.314 un mois plus tôt, selon les données du cabinet de conseil LMC Automotive, qui avait annoncé une chute de 35% en février. * AMAZON AMZN.O a annoncé mercredi envisager de faire appel de la décision de la justice française lui imposant de limiter ses activités aux produits essentiels le temps qu'une évaluation des risques professionnels soit menée. * PROCTER & GAMBLE PG.N a annoncé mardi un relèvement de 6% de son dividende et avancé la publication de ses résultats trimestriels au 17 avril, expliquant vouloir informer ses actionnaires de manière aussi rapide et transparente que possible. * FRONTIER COMMUNICATIONS FTR.O - L'opérateur spécialisé dans l'internet à haut débit s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites après avoir engagé des discussions avec ses créanciers en vue de la restructuration de plus de 10 milliards de dollars de dettes. * JC PENNEY JCP.N étudie la possibilité de se déclarer en faillites après que la pandémie de coronavirus a contraint l'enseigne, en pleine restructuration, à fermer ses 850 magasins, selon des personnes proches du dossier. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

