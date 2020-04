Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 27/04/2020 à 12:58









27 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street : * BOEING BA.N a annoncé samedi à prendre le contrôle de la division d'aviation civile du groupe brésilien Embraer EMBR3.SA , un projet de 4,2 milliards de dollars (3,87 milliards d'euros) en négociation depuis des mois. * COMPAGNIES AÉRIENNES - Le Trésor américain a annoncé samedi avoir attribué 9,5 milliards de dollars supplémentaires de prêts au secteur du transport aérien dans le cadre du plan de soutien à l'emploi "Payroll Support Program", portant à 12,4 milliards le montant total des aides aux compagnies, en échange de garanties sur le maintien de l'emploi et des salaires. * BROADCOM AVGO.O - Le producteur de semi-conducteurs a fait des propositions à la Commission européenne pour répondre aux inquiétudes suscitées par ses accords d'exclusivité avec des fabricants de téléviseurs et de décodeurs, a annoncé l'exécutif communautaire lundi. * APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O - Le gouvernement allemand a annoncé dimanche renoncer à développer sa propre solution de "traçage" des cas d'infection au coronavirus au profit de celle promue par Apple et Google, principale filiale d'Alphabet. * STARBUCKS SBUX.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat stratégique avec le groupe de capital-investissement Sequoia Capital China afin d'investir dans le secteur technologique chinois. * ALLIANCE DATA SYSTEMS ADS.N - Compass Point a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre". (Marc Angrand)

