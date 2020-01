Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 21/01/2020 à 12:42









PARIS, 21 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,3% à 0,5%: * BOEING BA.N discute avec des banques en vue d'un emprunt d'au moins 10 milliards de dollars (9,0 milliards d'euros) pour faire face à la hausse de ses coûts liée à l'immobilisation du 737 MAX, a-t-on appris de source proche du dossier. * UNITED TECHNOLOGIES UTX.N , RAYTHEON RTN.N - Les deux groupes, qui s'apprêtent à fusionner leurs activités de défense, ont conclu la vente de plusieurs activités au britannique BAE Systems BAES.L pour 2,2 milliards de dollars. * TESLA TSLA.O a franchi une nouvelle étape vers la construction de sa première usine européenne en signant le rachat de 300 hectares de terrain dans la banlieue de Berlin pour près de 41 millions d'euros. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a cédé sa filiale indienne de livraisons de repas à son concurrent local Zomato en échange d'une participation de 9,99% dans ce dernier. Zomato était valorisé trois milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds. * BEST BUY BBY.N - Le distributeur d'électronique grand public a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête indépendante sur sa directrice générale, Corie Barry, visée par des soupçons de conduite inappropriée après la réception d'une lettre anonyme dont le contenu n'a pas été révélé. D'après le Wall Street Journal, cette lettre datée du 7 décembre accuse Corie Barry d'avoir entretenu pendant des années une liaison avec un ancien dirigeant de Best Buy, Karl Sanft. * INTEL INTC.O - Jefferies a relevé sa recommandation à "conserver" contre "sous-performance". * COSTCO WHOLESALE COST.O - Oppenheimer a relevé sa recommandation sur le groupe de grande distribution à "surperformance" et porté son objectif de cours de 300 à 335 dollars. (version française Bertrand Boucey)

