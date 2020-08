Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 04/08/2020 à 15:15









BOEING EST À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse modérée : * BOEING - L'administration américaine de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle proposait d'exiger de Boeing quatre changements clé à apporter à la conception et au fonctionnement du 737 MAX afin de répondre aux problèmes de sécurité de l'appareil, immobilisé depuis mars 2019 après deux catastrophes aériennes. * MORGAN STANLEY - Les autorités françaises ont décidé de suspendre le statut de "spécialiste en valeurs du Trésor" (SVT) de la banque américaine pour des faits remontant à plusieurs années, annonce l'Agence France Trésor (AFT) dans un communiqué publié lundi soir. * RALPH LAUREN a vu son chiffre d'affaires chuter de 66% au premier trimestre de son exercice décalé, une baisse plus importante que prévu alors que le groupe américain de mode a du mal à se remettre de la fermeture des magasins pendant le confinement. * AMAZON - L'autorité britannique de la concurrence a autorisé mardi Amazon à acquérir une participation minoritaire de 16% dans le groupe de livraison en ligne Deliveroo. * AMERICAN INTERNATIONAL GROUP perd près de 3% en avant-Bourse après avoir annoncé lundi une baisse de 56% de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre. * KKR - Le fonds d'investissement américain a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à l'augmentation des frais de gestion. * SPIRIT AEROSYSTEMS, sous-traitant du secteur aéronautique, a publié mardi des résultats inférieurs aux attentes en raison de la baisse de production de ses principaux clients, Boeing et Airbus. Le titre perd 5% en avant-Bourse. * BOOKING HOLDING, propriétaire du site de voyage Booking.com, veut licencier un quart de ses 17.000 employés en raison de la chute d'activité due à la pandémie de coronavirus, rapporte mardi le journal néerlandais NRC Handelsblad. * CONTINENTAL RESOURCES - Le producteur de pétrole a publié lundi une perte trimestrielle plus lourde qu'attendu, la pandémie ayant fait baisser la demande et les cours du brut. (Patrick Vignal et Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

