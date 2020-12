Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 11/12/2020 à 14:42









PFIZER À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en baisse de plus de 0,8%: * Plusieurs grandes valeurs CYCLIQUES reculent en avant-Bourse, affectées par la dégradation du sentiment général de marché face à l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires dans plusieurs Etats et à l'absence de progrès des négociations sur un plan de relance. Les banques WELLS FARGO et JPMORGAN CHASE perdent plus de 1% et dans le secteur industriel, BOEING cède 1,6% et 3M 0,9%. * WALT DISNEY gagnait 7,4% dans les premières transactions en avant-Bourse après le relèvement de ses prévisions d'abonnés payants, dont il espère voir le nombre atteindre 350 millions dans le monde à la fin de son exercice fiscal 2024. Le groupe a aussi présenté à l'occasion d'une journée investisseurs une longue liste de projets de production destinés à ses services en ligne. * PFIZER - Un comité d'experts indépendants de la Food and Drug Administration (FDA) a voté jeudi à une large majorité en faveur d'une autorisation pour le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Le titre gagne 1,9% en avant-Bourse. * TESLA perd 2,8% à 609,16 dollars dans les échanges en avant-Bourse après que Jefferies a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" tout en relevant son objectif de cours à 650 dollars contre 500 dollars. * METLIFE - Le groupe suisse Zurich Insurance et Farmers Exchanges ont annoncé vendredi avoir conclu le rachat à MetLife d'activités d'assurance dommages aux Etats-Unis pour 3,94 milliards de dollars (3,26 milliards d'euros). * LULULEMON ATHLETICA a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre en cours afin d'intégrer l'impact positif des mesures de confinement et de l'essor du sport à domicile sur ses activités. * COSTCO WHOLESALE - Le groupe de grande distribution a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce entre autres à un bond de 86% de ses ventes en ligne. Trois analystes au moins ont relevé leur objectif de cours. * MASTERCARD - La Cour suprême du Royaume-Uni a donné vendredi son feu vert à une procédure en nom collectif contre le groupe de cartes de crédit, accusé d'avoir surfacturé plus de 46 millions de personnes en Grande-Bretagne à haute de 14 milliards de livres (15,3 milliards d'euros) en 15 ans. L'action Mastercard perd 1,4% en avant-Bourse. * NIO - Le constructeur chinois de voitures électriques perd plus de 6% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'une augmentation de capital portant sur 60 millions d'ADS (American Depositary Shares), qui pourrait lui permettre de lever 2,7 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de jeudi. * AUTOZONE - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)

