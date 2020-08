Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 17/08/2020 à 11:58









PARIS, 17 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse : * BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé vendredi avoir réduit sa participation dans les banques WELLS FARGO WFC.N et JPMORGAN CHASE JPM.N , avoir fermé sa position dans GOLDMAN SACHS GS.N et avoir pris une participation au capital de BARRICK GOLD GOLD.N , GOLD.TO , une société canadienne d'exploitation de l'or. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre côté à Wall Street de Barrick Gold gagne 9%. * INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) IBM.N a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle puce pour les centres de données, censée être capable de gérer trois fois plus de charge de travail que la précédente. * AMAZON AMZN.O - L'autorité allemande de la concurrence a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur les relations du géant américain de la distribution en ligne avec les vendeurs tiers utilisant sa plate-forme. * PRINCIPIA BIOPHARMA PRNB.O - Le français Sanofi SASY.PA a annoncé lundi l'acquisition de Principia Biopharma, une biotech américaine spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies auto-immunes et allergiques, renforçant ainsi son portefeuille dans l'immunologie. * UBER UBER.N /LYFT LYFT.O - Zephirin Group a abaissé sa recommandation à vendre contre conserver sur les deux titres. * CHEVRON CVX.N - Simmons Energy a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

