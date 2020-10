Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 02/10/2020 à 12:00









PARIS, 2 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence indiquent une ouverture en baisse de 1,5% à plus de 2% après l'annonce du test positif de Donald Trump au COVID-19 : * AMAZON AMZN.O a annoncé jeudi que plus de 19.000 de ses employés avaient contracté le coronavirus cette année aux États-Unis, une information réclamée par les défenseurs des droits des travailleurs qui ont critiqué la réponse apportée par le géant du commerce en ligne à la crise sanitaire. * ALPHABET GOOGL.O - Google repousse le lancement en Australie de News Showcase, un service reprenant des articles de presse que le moteur de recherche s'engage à rémunérer, en invoquant des complications réglementaires, trois mois seulement après l'annonce du nouvel outil. * TESLA TSLA.O - Le directeur général Elon Musk a indiqué vendredi sur Twitter que le constructeur de véhicules électriques ferait son entrée sur le marché indien en 2021. * MARATHON OIL MRO.N rétablit le versement d'un dividende trimestriel après l'avoir suspendu en mai à la suite de l'effondrement des prix du brut, a annoncé jeudi le producteur pétrolier, (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +2.30% ALPHABET-A NASDAQ +1.52% TESLA NASDAQ +4.46%