PARIS, 30 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée : * AMERICAN AIRLINES AAL.O est en discussions avancées pour recruter James Millstein, banquier spécialisé dans les restructurations de dette et coprésident de Guggenheim Securities, ont déclaré des personnes proches du dossier. * GENERAL MOTORS GM.N - Le président américain Donald Trump a invoqué vendredi des pouvoirs d'urgence pour contraindre le groupe automobile à fabriquer des respirateurs alors que le nombre de contaminations aux Etats-Unis a dépassé le seuil des 100.000. * REGENERON REGN.O - Sanofi SASY.PA a annoncé lundi qu'un premier patient avait été traité hors des Etats-Unis dans le cadre du programme mondial d'essais cliniques du Kevzara, développé conjointement avec Regeneron pour des malades présentant une forme sévère de Covid-19. * ABBOTT LABORATORIES ABT.N a annoncé vendredi avoir obtenu l'approbation de l'agence américaine du médicament pour un test de diagnostic du coronavirus qui peut fournir des résultats en quelques minutes. Le titre grimpe de 12,6% dans les échanges avant-Bourse. * CARNIVAL CCL.N - Le groupe a annoncé lundi la prolongation de la suspension des croisières jusqu'au 15 mai en raison de la pandémie de coronavirus. (Laetitia Volga, édité par)

