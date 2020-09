Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 24/09/2020 à 12:40









PARIS, 24 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX mais en repli de plus de 0,2% pour le Nasdaq: * COMPAGNIES AÉRIENNES - L'administration Trump va envisager l'adoption d'un décret présidentiel afin d'aider le secteur, a déclaré mercredi soir Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison blanche. * E.W. SCRIPPS SSP.O - Le groupe de médias est sur le point de racheter ION Media pour 2,65 milliards de dollars (2,28 milliards d'euros) avec le soutien financier de BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N , via une augmentation de capital réservée de 600 millions, rapporte jeudi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. Le titre E.W. Scripps bondit de 37,4% dans les échanges en avant-Bourse. * ORACLE ORCL.N , WALMART WMT.N - Le groupe chinois ByteDance a sollicité une autorisation d'exportation de hautes technologies auprès des autorités de Pékin dans le but de conclure l'accord négocié avec les deux groupes américains sur le réseau social TikTok. * SUNWORKS SUNW.O et POLAR POWER POLA.O , deux spécialistes des énergies renouvelables, sont en forte hausse dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce par l'Etat de Californie de son intention d'interdire dès 2035 la vente de voitures à essence ou diesel. * CHEVRON CVX.N - Scotiabank a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance". * EXXON MOBIL XOM.N - Scotiabank a relevé sa recommandation à "performance du secteur" contre "sous-performance". (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.