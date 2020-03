Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 27/03/2020 à 12:40









PARIS, 27 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 2% : * MORGAN STANLEY MS.N a reçu l'accord de l'autorité des marchés financiers en Chine pour prendre une participation majoritaire dans sa coentreprise chinoise, ont rapporté plusieurs personnes proches du dossier. * VIACOMCBS VIACA.O a annoncé vendredi la suspension de ses prévisions annuelles à cause de la pandémie de coronavirus. * TESLA TSLA.O prévoit de réduire d'environ 75% le nombre de salariés présents dans son usine de production de batteries du Nevada en raison du coronavirus, a annoncé jeudi un responsable des autorités locales. * TRANSLATE BIO TBIO.O et Sanofi SASY.PA vont coopérer pour le développement d'un nouveau candidat-vaccin contre le coronavirus apparu fin décembre en Chine qui a contaminé près de 500.000 personnes et fait plus de 22.000 morts à travers le monde. * LULULEMON ATHLETICA LULU.O a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte demande pendant les fêtes de fin d'année mais le spécialiste des vêtements de sport n'a pas donné de prévisions annuelles en raison du coronavirus. Le titre recule de 5% dans les échanges après-Bourse. * GAMESTOP GME.N a annoncé jeudi que la pandémie avait augmenté la demande pour ses produits de travail à distance et d'apprentissage virtuel mais le climat d'incertitude l'a amené à suspendre ses prévisions pour 2020. En avant-Bourse, l'action gagne plus de 15%. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.