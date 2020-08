Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 05/08/2020 à 11:53









PARIS, 5 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * WALT DISNEY DIS.N a publié mardi des résultats trimestriels moins mauvais que prévu, dégageant un bénéfice ajusté dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture de parcs, de cinémas et l'annulation d'événements sportifs dans le monde entier. Le titre gagne 5,7% en avant-Bourse. Le géant du divertissement a par ailleurs déclaré que son film "Mulan" sera accessible dans de nombreux pays en septembre directement sur Disney+, la plateforme de vidéo en ligne, au lieu d'une sortie en salles du fait de la crise sanitaire. * MATCH GROUP MTCH.O anticipe un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours au-dessus des attentes de Wall Street après avoir dégagé des ventes trimestrielles meilleures que prévu, la demande pour son application de rencontres Tinder ayant rebondi pendant le confinement. Le titre prenait environ 2% en après-Bourse. * SQUARE SQ.N a annoncé mardi un bond de 64% de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre grâce à la progression des achats en ligne et au succès de son application de transfert d'argent Cash App. Le titre gagne plus de 9% en avant-Bourse. * NOVAVAX NVAX.O a annoncé mardi que son vaccin expérimental contre le Covid-19 avait généré une production élevée d'anticorps dans la phase préliminaire d'une étude clinique sur un nombre restreint de candidats. Le laboratoire gagnait 10% en après-Bourse. JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif à 275 dollars contre 105 dollars. * WYNN RESORTS WYNN.O - L'exploitant de casinos reculait de 2% dans les transactions après-Bourse après avoir publié une perte trimestrielle plus importante que prévu au deuxième trimestre en raison de la pandémie. * BEYOND MEAT BYND.O chute de 10% en avant-Bourse, le spécialiste des substituts végétaux de viande ayant creusé ses pertes au deuxième trimestre en raison d'une augmentation de ses dépenses. * BIONTECH BNTX.O et le chinois Shanghai Fosun Pharmaceutical 600196.SS ont annoncé mercredi le début d'un nouvel essai clinique d'un potentiel vaccin contre le COVID-19. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

