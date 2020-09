Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 17/09/2020 à 12:04









PARIS, 17 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture des trois grands indices en baisse d'environ 1% : * Les VALEURS TECHNOLOGIQUES pourraient souffrir des dernières déclarations de Donald Trump sur le dossier TikTok excluant que le chinois ByteDance conserve la majorité du capital des activités américaines du réseau social, ce qui pourrait compliquer l'accord en vue avec ORACLE ORCL.N . * APPLE AAPL.O - Jefferies relève son objectif de cours à 135 dollars contre 116,25 dollars en disant voir de bonnes perspectives pour l'iPhone aux Etats-Unis, en Europe et en Chine avec le déploiement de la 5G. * CHEVRON CVX.N - EQT EQT.N , premier producteur de gaz naturel des Etats-Unis en volumes, a soumis une offre de 750 millions de dollars sur des actifs de Chevron dans les Appalaches et dans un gazoduc, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier. * CVS HEALTH CVS.N - Piper Sandler a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à " surpondérer". * SNOWFLAKE SNOW.N - L'action du spécialiste du "cloud" perd 3,5% en avant-Bourse après avoir doublé mercredi pour son premier jour de cotation. * CARNIVAL CCL.N perd 4,3% en avant-Bourse après l'extension jusqu'à début 2021 de l'annulation de ses croisières par la filiale britannique du numéro un du secteur. (Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -2.95% CARNIVAL NYSE +2.88% CVS HEALTH NYSE +0.82% CHEVRON NYSE +2.95% ORACLE NYSE -0.84%